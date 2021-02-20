TBMM Başkanı Şentop Kapadokya’yı gezdi

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ailesiyle birlikte Kapadokya'yı gezdi.

Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesine gelen Şentop, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren ile birlikte çini ustası Nida Olçar ve Tevfik Ölmez'in çini dükkanını gezdi.

Göreme Belediye Başkanı Eren, "TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve ailesi tatillerini geçirmek için Göreme'ye gelerek bizleri şereflendirdiler. Biz de onu en iyi şekilde ağırlamanın gururunu yaşadık." dedi.

Şentop, Göreme Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra bölgeden ayrıldı.