Tekirdağ'da korkunç olay! Kendisini iple asarak intihar etti

Tekirdağ'daki korkunç olay, akşam saat 20.00 sıralarında Turan Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi mevkiinde bir bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre, bağ evinde iple asmak suretiyle intihar eden 67 yaşındaki Mustafa Arabacı için bahse konu adrese giden 112 Acil Servis ekipleri gitti.