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'da korkunç olay! Kendisini iple asarak etti

'ın Muratlı ilçesinde bulunan bir bağ evinde korkunç bir olay meydana geldi. 67 yaşındaki Mustafa Arabacı, kendisini iple asarak etti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 20.2.2021 20:20 Son Güncelleme: 20.2.2021 20:23 ABONE OL
Tekirdağ'da korkunç olay! Kendisini iple asarak intihar etti

Tekirdağ'daki korkunç olay, akşam saat 20.00 sıralarında Turan Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi mevkiinde bir bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre, bağ evinde iple asmak suretiyle intihar eden 67 yaşındaki Mustafa Arabacı için bahse konu adrese giden 112 Acil Servis ekipleri gitti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Muratlı Cumhuriyet Savcısı da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından cenaze arabasına Mustafa Arabacı'nın cansız bedeni bindirilerek otopsiye gönderildi. İntihar olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Tekirdağ'da korkunç olay! Kendisini iple asarak intihar etti
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