Trabzonspor galibiyetini böyle kutladılar

Trabzon'da yüksek kesimlerde kar küreme çalışmaları yapan Trabzon büyükşehir belediyesine 4 kişilik ekip, Trabzonspor'un deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından çalışmalarına bir süre ara verip kolbastı eşliğinde Trabzon'un galibiyeti kutladı.

Bu anları sosyal medya hesabında paylaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi "Trabzonspor galibiyeti sonrası verdiğimiz 5 dakikalık mola için tüm hemşehrilerimizden özür dileriz" notu düşüldü.

Bu paylaşımı Trabzonspor Kulübü de sosyal medya hesabında yer verdi.