Yüksekova'da şehir merkezine inen kurt yakalandı

Hakkari'nin ilçelerinden Yüksekova'ya bağlı Güngör mahallesinde geçtiğimiz hafta metruk bir bahçede görülen kurt vatandaşlar tarafından ekiplere bildirilmişti. Kısa sürede kurdun bulunduğu mahalleye gelen ekipler, kurdu bayıltmak için uyuşturucu iğne kullanmış ancak kurt iğneye rağmen izini kaybettirmişti. Günlerdir ilçenin birçok mahallesinde görülen kurt için Yüksekova Belediye Veteriner İşleri Birimi ekipleri 24 saat teyakkuz halindeydi.

"YAKALANAN KURT TEDAVİ ALTINA ALINDI"

Akşam saatlerinde Yüksekova devlet Hastanesi yakınlarında görülen kurt vatandaşlar tarafından ekiplere bildirildi. Ekipler kurdun bulunduğu alana gelerek kaçmaması için önlem aldı. Ardından uyuştucu iğne ile bayıltılan kurt, tedavi için hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi'ne götürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye bakım evi ve rehabilitasyon merkezinde Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, "Geçitğimiz hafta şehir merkezine inen kurdu bugün sağ olarak yakaladık. Şuan kurdu tedavi altına aldık, en kısa zamanda sağlığına kavuşur inşallah ve doğal yaşam alanına geri bırakırız. Burada iki hafta gözetimimizde kalacak." dedi.