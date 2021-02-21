Alp için müjdeli haber! Uygun ilik bulundu

Antalya'da Yasemin - Atilla Erduran çiftinin oğulları Alp Erduran geçtiğimiz yıl Özel bir Anadolu Lisesini başarı ile tamamladı. İdealindeki 9 Eylül Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü son 2 yıl Amerika değişimli bölümü kazandı. Alp bu sevincini ailesiyle ve arkadaşları ile doyasıya paylaştı. Hayalindeki üniversiteye kaydını yaptırdığı günün akşamında sol tarafındaki ağrı nedeni ile gittiği hastanede akut lösemi olduğunu ortaya çıktı.

Erduran ailesi en mutlu günlerinde aldıkları bu kötü haberle yıkıldı. Canlarından çok sevdikleri oğullarının tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Talasemi Merkezi'ne giderek, tedaviye başladılar. 3 kez kemoterapi alan Alp hastalığı yenemedi. 17 Aralık tarihinde 4'üncü kez kemoterapi tedavisine başladı. Doktorlar aileye Alp'e başka kemoterapi tedavisi uygulamanın riskli olduğunu, tek çarenin uygun kemik iliği nakli olduğunu iletti.

GECE GÜNDÜZ KAMPANYAYI SÜRDÜRDÜLER

Gelişmelerin ardından Alp Erduran'ın arkadaşları internet ve sosyal medya üzerinden Alp'e uygun kemik iliğinin bulunması için başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada kampanya başlattı. 10 arkadaşı saçlarını kazıtarak Alp'e destek verdi. Alp'le ilgili haberler SABAH Gazetesi'nde de yer aldı.

MÜJDELİ HABER BAKANLIKTAN GELDİ

Müjdeli haber önceki gün Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Baba Atilla Erduran bakanlık görevlilerinin kendilerini aradığını ve Türkiye içinde uygun kemik iliğinin bulunduğunu söyledi. Genç bir kişinin tam uyum gösterdiğini belirten baba Erduran herkese teşekkür etti. Mart ayında naklin Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirileceğini belirten baba Erduran, "Yaşadığımız duygunun ve sevincin tarifi imkansız. Herkese teşekkürler. İyi ki varsınız" diye konuştu.