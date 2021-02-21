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'deki pitbull dehşeti kamerada!

'de sahibi tarafından boş bırakılan pitbull cinsi köpek, sokakta yürüyen genç kıza kabusu yaşattı. Köpeğin genç kıza saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, genç kızın kaçtığı ve karda kayarak yere düştüğü bu sırada köpeğin genç kızın atladığı daha sonra köpek sahibinin genç kızın üzerinden köpeğini aldığı ardından olay yerinden ayrıldığı görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 21.2.2021 15:59 Son Güncelleme: 21.2.2021 16:14 ABONE OL
Ataşehir'deki pitbull dehşeti kamerada!

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde 16 yaşındaki İrem Gülizar Demir, markete gittiği sırada pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Olay sonrası pitbull cinsi köpeğin sahibi köpeğini genç kızın üzerinden alarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan genç kız tedavisinin ardından polise giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri köpeğin sahibini yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, genç kızın kaçtığı ve karda kayarak yere düştüğü bu sırada köpeğin genç kızın atladığı daha sonra köpek sahibinin genç kızın üzerinden köpeğini aldığı ardından olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

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Ataşehir'deki pitbull dehşeti kamerada!
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