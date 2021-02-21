Ataşehir'deki pitbull dehşeti kamerada!

Öte yandan saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, genç kızın kaçtığı ve karda kayarak yere düştüğü bu sırada köpeğin genç kızın atladığı daha sonra köpek sahibinin genç kızın üzerinden köpeğini aldığı ardından olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

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