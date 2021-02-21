Avusturya'da ameliyatı ertelenen kanser hastası, Türkiye'de sağlığına kavuştu

Avusturya'nın Salzburg şehrinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Hanım Erdoğan, geçen aralık ayı başında karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Erdoğan'a, yumurtalık kanseri tanısı konulurken, ameliyat olması gerektiği belirtildi. Ancak pandemi nedeniyle acil olmayan ameliyatların yapılmadığı ülkede Erdoğan'ın ameliyatı da acil kapsamında değerlendirilmeyerek ertelendi. Ağrıları artan Erdoğan, ameliyat için Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Erdoğan, internette yaptığı araştırma sonucu bulduğu Ankara'daki kliniğe başvurdu. Hanım Erdoğan, Türkiye'ye gelerek, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Polat Dursun tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.



'SAĞLIK SİSTEMİMİZ ÇOK İYİ'



Erdoğan, Avusturya'da ameliyatların pandemi nedeniyle ya ertelendiğini ya da sadece acil ameliyatların yapıldığını anlatarak, "Benim durumumun riskli olmadığını ve biraz daha bekleyebileceğimi söylediler. Ben de Türkiye'de ameliyatların ertelenmediğini bildiğim için kendime iyi bir doktor aramaya başladım. Sonra internet üzerinden Polat Hocamızı buldum. Randevu talebinde bulundum ve 2 gün içerisinde geldim. Muayene ardından hocamız hemen ameliyata alınmam gerektiğini söyledi. Çok büyük ve riskli bir kistimin olduğunu söyledi. Ameliyatım çok iyi geçti. Artık çok rahatım. Allah razı olsun bütün doktorlarımızdan. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İyi ki gelmişim. Ülkemizde ameliyatların ertelenmemesinden dolayı çok memnunum. Ameliyatı ertelemeden dolayı kistim patlayabilirdi. Ağrılarımdan kurtuldum. Sağlık sistemimiz çok iyileşmiş" dedi.



'SAĞLIK SİSTEMİMİZ BU YÜKÜ KALDIRABİLDİ'



Prof. Dr. Polat Dursun ise pandemi nedeniyle birçok ülkede çok acil olmayan ameliyatlar dışında işlemlerin durdurulduğunu belirterek, "Hastamız pandemi dolasıyla oradaki sağlık sistemindeki problemlerden ötürü gerekli tedavinin yapılamaması dolayısıyla başvurdu. Hastamızın ameliyatını uygun bir şekilde yapıp kanserini tamamen temizleyip sağlıcakla evine yolluyoruz. Sağlık sistemimiz Covid-19 vakalarının son derece artmasına rağmen bu yükü kaldırabildi ve halen kanser ameliyatları tüm hastanelerimizde devam etmekte. Pandemi döneminde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye ameliyat olmak için çok sayıda başvuruda bulundu. Ve biz de bu pandemi döneminde çok sayıda Türk vatandaşını ameliyat ettik" diye konuştu.