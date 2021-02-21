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Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü

Beşiktaş’ta bulunan bir otoparkın istinat duvarı çöktü. Yaşanan çökme sonucunda ölen ya da yaralanan bulunmazken, olay yerinde bulunan üç araçta maddi hasar meydana geldi.

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Giriş Tarihi: 21.2.2021 11:43 ABONE OL
Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü

Beşiktaş'a bağlı Etiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir otoparkı çevreleyen istinat duvarı çöktü.

Yaşanan çökme sonucunda üç araç yığın altında kaldı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yığın altında kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre araçların içerisinde kimsenin olmadığı ve herhangi bir yaralanın da bulunmadığı belirtildi. Yığın altında kalana araçları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü
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