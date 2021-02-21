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Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda hafriyat kamyonu iki araca çarptı! Beylikdüzü D-100 mevkiinde hızla ilerleyen hafriyat kamyonu iddialara göre önündeki trafik yoğunluğunu geç farkedince önce iki araca daha sonra da metrobüs durağı üstgeçit ayağına çarptı. Kazada iki kişi hafif yaralandı.

DHA Giriş Tarihi: 21.2.2021 10:12 Son Güncelleme: 21.2.2021 10:16 ABONE OL