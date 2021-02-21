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23 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftanın muhteşem kampanyası ürünler kataloğu ile belli oldu. Salı ve Cuma günlerinin kaçırılmaz fırsatlarının yer aldığı indirimli ürünler kataloğunda bu hafta sıvı sabun, konsantre yumuşatıcı, filtre kahve dikkat çekiyor. Henüz kataloğu inceleme fırsatı bulamayan vatandaşlar ise 23 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var sorusuna yanıt arıyor. En çok tercih edilen market zincirlerinden biri haline gelen marka her Salı raflarındaki yepyeni ürünler ve birbirinden çeşitli fırsatlarıyla öne çıkıyor. İşte yeni haftanın 23 Şubat indirimli tam listesi…

Giriş Tarihi: 21.2.2021 16:21 ABONE OL
BİM 23 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste halinde yayınlandı. Her hafta binlerce müşteriyi ağırlayan markette bu hafta binlerce çeşit üründe yüzlerce çeşit fırsat bulunuyor. Her üründen çeşidin yer aldığı 23 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler indirimleri bu hafta yine yüzleri güldürüyor. Öte yandan gıda ve temizlik ihtiyaçları için öne çıkan ürünler oluyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM 23 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İLE İNDİRİMLER BAŞLIYOR! 23 ŞUBAT 2021

BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ise aşağıda yer alıyor…

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BİM 23 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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