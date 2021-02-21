‘Birlikte Resim Yapıyoruz’ sergisi Bozova’da açıldı

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen Yeşil Hayat Resim Çalıştayı'nın 5'incisi, bu yıl Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile anne, baba, öğretmen, öğrenci ve ressamlarla birlikte olma teması ele alındı. Her okul kategorisinden ilkokul-ortaokul-lise birer aile seçilerek ressam ve resim öğretmenlerin katılımıyla Resim Çalıştayı yapıldı.

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem Çelik konu ile ilgili yaptığı açıklamada; Yeşil Hayat Resim Çalıştayı'nın bu yıl koronavirüs sürecine denk gelmesi nedeniyle; sağlık, aile, birlikte yaşama ve salgında aile olma eğitimine dikkat çekmek amacıyla farklı bir çalışmayı planladıklarını, bunu da Bozova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sait Boybay ile birlikte planlayıp hayata geçirdiklerini söyledi. Çelik, İl Valisi Abdullah Erin'e ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer'e katkısı olan herkese teşekkür etti. Çelik; çalıştay ve çalıştay sonrası yapılan serginin ilçede yoğun ilgi gördüğünü de belirterek, "Sergiye katılan İlçe Kaymakamı Akın Oruç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nurullah Karakeçili, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Sait Boybay ile Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Ahmet Aksoy, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İzzet Kılıç, aileler, öğrenciler ve öğretmenler çalıştaya katılarak verimli bir zamanı geçirdiler" dedi.