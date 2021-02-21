Cünüp Gezmek Günah Mıdır? Cenabet Gezmek Haram Mı Ve Zararları Nedir?

Cünüplük ya da bir diğer söyleyişle cenabet olmak kelime olarak ''uzaklaşmak'' anlamına gelir. Bu durum bazı temel ibadetlerin yerine getirilmesini engelleyen manevi kirlilik durumudur. Cünüplük, büyük kirlilik (hades-i ekber) sayıldığından dolayı bu hali devam eden kimsenin namaz, kılması, tilavet secdesi, Kur'an okuması ve Kâbe'yi tavaf etmesi caiz değildir. Öte yandan cünüp gezmek sorusu da sıkça araştırılmaktadır. Cenabet gezmek haram mı, zararları nelerdir ve nelere sebep olur gibi sorular merak edilmektedir. Peki, cenabet gezmek günah mı? İşte tüm ayrıntılar…

CÜNÜP (CENABET) GEZMEK GÜNAH MI?

Cünüplük, birçok ibadetin yerine getirilmesine engel olan bir durumdur. Bu halde olan bir kimse namaz kılmak ve Kur'an okumak gibi ibadetleri yerine getiremez. Bu nedenle de bu ibadetlerin yapılmasına engel olan bu durumdan ilk fırsatta gusül abdesti alarak kurtulmaya çalışması gerekir.

Gusül abdesti alması gereken bir kimse ihtiyaç halinde ise herhangi bir namazının geçmesine sebebiyet vermeden avret mahallinin temizliğini yaptıktan sonra abdest alarak ya da el ve ağzını yıkayarak uyuyabilir. Yiyip içebilir ve başka işlerle uğraşabilir. (Buhârî, Gusül, 27; Müslim, Hayız, 21, 22, 24).

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), cünüp olmakla müminin necis (maddeten pis) olmayacağını ifade etmiştir (Buhârî, Gusül, 23).

Ancak cünüplük halinde olan bir kimsenin namazını geçirecek şekilde yıkanmayı geciktirmesi haram olduğu belirtilmiştir. Elini ağzını yıkamadan yiyip içmesi ise mekruh görülmüştür.

Zorunlu bir durum olmadıkça cünüp halindeki bir kişi gezmemeli, yememeli ve içmemelidir. İlk fırsatta gusül abdesti alınmalıdır.

CÜNÜPLÜK NASIL GİDERİLİR?

Cünüplüğün giderilmesi için gusül abdesti alınması gerekir. Su bulunmadığı ya da suyun kullanılması için engel bir durum mevcut ise teyemmüm abdestinin de cünüplüğü giderdiği belirtilmektedir. Ancak sadece zorunlu durumlarda teyemmüm alınması gereklidir.

CÜNÜPLÜK HALİ İLE İLGİLİ AYET

Konuyla ilgili Maide suresinin 6. Ayeti şöyle;

Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin). Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.