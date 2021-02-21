Deniz haydutlarına göz açtırılmayacak

ÖZEL SİLAHLI GÜVENLİK FORMÜLÜ

Hazırlanan taslak dokümanda bölgedeki deniz haydutluğu ve silahlı soygun vakalarına karşı etkin önlemlerin geliştirilmesine yönelik bir mekanizma oluşturulması maksadıyla gerekli görülen önlemler değerlendirildi. Buna göre öneriler arasında gemilerde sözleşmeli özel silahlı güvenlik personeli bulundurulması da yer aldı. Ancak bunun hukuksal ve teknik boyutunun tüm ülkeler tarafından incelenmesi için mevcut taslağa yazılmaması, ülkeler tarafından alınacak ortak kararın ardından silahlı güvenlik konusunun netleştirileceği ifade edildi.