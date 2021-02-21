Doktor adayı Cihat'ın kaderi! Doktor olmaya günler kala 'Aplastik Anemi' teşhisi konuldu

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Cihat Karlıdağ, doktorluk mesleğine atım atmaya hazırlandığı sırada 14 Ekim tarihinde sağ gözünde kızarıklık oluştu. Doktora gitti, damla verildi. 6 gün sonra ise bu kez felç geçirdi. Koronavirüs testi negatif çıkan genç 4 Kasım tarihinde iç hastalıkları bölümüne sevk edildi.

APİLASTİK ANEMİ TEŞHİSİ KONDU

Doktorlar 19 Kasım tarihinde beyin cerrahı olmaya hazırlanan öğrencisi Cihat Karlıdağ'aın iliklerinin kan üretmediğini belirleyerek Aplastik Anemi teşhisi koydu. Acilen hemotoloji servisinde tedavi altına alındı. Cihat'ın yaşaması için düzenli olarak bazen bir günde bazen 3 günde trombosit verildi. Mama ile beslendi. Kök hücre nakli için yakınları ve Türkiye'de uygun donör arandı. Ancak tam uyumlu donör çıkmadı. Cihat Karlıdağ'ın arkadaşları da kök hücre için seferber oldu. Arkadaşları moral verip ona destek oldular.

ANNE VE BABA SEFERBER OLDU

Baba Hüseyin ve anne Fadime Karlıdağ hastanede oğullarının başından bir an olsun ayrılmıyor. Cihat Karlıdağ'ın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2'inci sınıf öğrencisi olan kardeşi Ahmet Okan da, ağabeyine uygun ilik bulunabilmesi için harekete geçti. Cihat için yurtdışında yapılan ilik taramasında uygun 3 donör bulundu. Nisan sonunda Cihat ilaç tedavisine cevap vermezse, yurt dışından uyumlu donörden alınacak ilik nakledilecek.

Baba Hüseyin Kralıdağ, oğullarını iyileşmesi için ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını belirterek, "Cihat'a uygun kök hücre bulunması için çalışma yaptık. Türkiye'de 600 bin bağışçı olduğunu öğrendik. Normalde bizim 80 milyon nüfusumuz var bu sayının 40 milyon olması gerekiyor. Toplum olarak bizim 600 bin rakamını acil olarak arttırmamız lazım. Bugün binlerce hasta kök hücre bekliyor. Kendi başımıza gelince konunun önemini anlıyoruz. Millet olarak duyarlıyız ancak bilinçli değiliz" diye konuştu.

Aplastik anemi, kemik iliğinin yeteri kadar veya hiç yeni hücre üretememesi durumudur. Aplastik anemi hastalarında üç kan hücresi tipininin de sayımı düşüktür; bu durumda yeni hücre üretimi gerçekleşemez. Her yaştan kişiler bu hastalığa yakalanabilir. Hastaların kemik iliği (kök hücre) nakli olması gerekir.