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Gıda tacirlerine şok baskın

’da Zabıta Ekipleri  bir yemek üretim tesisinde yaptığı denetimde tarihi geçmiş ve yemek yapılmak üzere hazır bekletilen yaklaşık 70 kilogramlık tavuk eti yakalandı. Zabıta Ekipleri tarafından işletmeye idari para cezası kesilirken ele geçirilen tavuklar imha edildi. Ayrıca tüm Tuzla genelinde Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri’nin de katıldığı bir denetim gerçekleştirildi.

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Giriş Tarihi: 21.2.2021 18:05 ABONE OL
Gıda tacirlerine şok baskın

İstanbul'un ilçelerinden Tuzla'da Orhanlı Mahallesi'nde bulunan bir yemek üretim tesisinde tarihi geçmiş ürün bulunduğu ihbarını alan Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri tesise baskın düzenledi.

Yapılan baskında yemek yapılmak için hazır tutulan yaklaşık 70 kilogramlık tavuk eti yakalandı. Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri tarafından işletmeye idari para cezası kesilirken ele geçirilen tavuklar ise imha edildi. Öte yandan Tuzla'da Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri'nin de katıldığı bir denetim gerçekleştirildi. Tüm yurt genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında, kısıtlamalardan muaf tutulan işletmeler denetlendi. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı denetlenirken işletmelere de hatırlatmalarda bulunuldu.

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Gıda tacirlerine şok baskın
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