Hucurat Suresi Kaçıncı Sayfada? Hucurat Suresi Kuranda Sayfa Kaçta?

Hucurat Suresi, Medine döneminin son yıllarında doğru nazil olmuştur. Adını dördüncü ayette yer alan 'Hucurat' kelimesinden almıştır. Bu kelime ''odalar'' anlamını taşır. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan bu sureyi okumak isteyen birçok kişinin kafasına takılan soru işaretleri bulunur. Hucurat suresi kaçıncı sayfada bu soruların başında yer alır. 18 ayetten oluşan Hucurat suresi kaçıncı sayfada ya da Hucurat suresi Kuranda sayfa kaçta yer alıyor? İşte Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresinin sayfa bilgisi!

HUCURAT SURESİ KUR'AN'DA SAYFA KAÇTA?

Kur'an-ı Kerim 114 sure, 6666 ayet, 30 cüz'den oluşur. Fatiha suresi ile başlayan ve Nas suresi ile sona eren Kur'an'da yer alan surelerden birisi de Hucurat suresidir. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresi okumak isteyenlerin başlıca merak ettiği soru ise sayfa kaçta olduğudur. Özellikle yeni okumaya başlayanlar bu soruyu sıkça araştırır.

Hucurat Suresi, Kur'an-ı Kerim'de 26. Cüz ve 516. Sayfada yer almaktadır.

HUCURAT SURESİ KONUSU NEDİR?

Hucurat Suresinde de diğer surelerde olduğu gibi çok mühim bilgiler ve uyarılar yer almaktadır. Temel olarak, Müslümanların Allah'a ve resulüne karşı riayet etmeleri gereken edepten söz edilmiştir. Ayrıca, müminlerin kendi aralarında ve başkalarıyla takınmaları gereken ahlaki davranışlara vurgu yapılıp, tavsiyeler verilmiştir. Müslümanlar arasında çıkan ihtilafların nasıl çözüme kavuşacağı açıklanmış, insanların kök birliği ve eşitliği bir üslup içinde ilan edilmiştir.

HUCURAT SURESİNDEN ÇIKARILABİLECEK DERSLER

Allah'a karşı gelmekten sakınılmalıdır.

Müminler birbirlerinin kusurlarını ve mahremiyetini araştırmamalıdır.

Dedikodu (gıybet) edilmemelidir.

Zanla hüküm verilmemelidir.

Kardeşlerle aralar düzeltilmelidir.

Alay edilmemeli, hiçbir kişi lakapla çağırılmamalıdır.

Hucurat Suresi, İslami edep ve ahlakın en önemli ilkelerini belirleyen suredir. Bu surede, Allah'a ve resulüne karşı saygılı olunması emredilir. Bu kısa surede ''ey iman edenler'' hitabı beş kere tekrarlanır.

Birincisinde Allah'a karşı saygılı olunması emredilir,

İkincisinde Hz. Peygambere karşı saygılı davranma ve küstah hareketlerden uzak durma tavsiye edilir

Üçüncüsünde sorumsuz kişilerin sözlerine güven duyulmayacağı, onların getirdiği haberlerin araştırılması gerektiği vurgulanmıştır. Toplum ilişkilerinde dürüstlük, açıklık, adalet ve barış ilkelerinin geçerli olması istenir.

Dördüncüsünde toplulukların birbirlerini aşağılamaktan uzak durması emredilir.

Beşincisinde kötü düşünce ile hareket etmenin, buna bağlı olarak dedikodu yapmanın çirkinliği üzerinde durulur.