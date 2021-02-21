Jandarmadan Alaplı’da uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Alaplı İlçesinde bir araçta yapılan aramada eroin ve kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Alaplı İlçesine bağlı Kılçak köyünde içerisinde T.S (26) ve A.K (38) isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan 100 gr eroin, 20 gr kubar esrar maddesi ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

Öte yandan, T.S. (26) ve A.K. (38) isimli şahıslar hakkında ayrıca Sokağa Çıkma Yasağı ihlalden idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tanzim edildiği bildirildi.