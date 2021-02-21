Kadınlar üretecek çocukları eğlenecek

Mersin'de Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu tarafından hazırlanan ve hayata geçirilen, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesi tarafından desteklenen 'Roman Kadınlar İşe, Çocuklar Kreşe' projesi dahilinde Mantar Üretim merkezi açıldı.

'KADINLAR İŞE, ÇOCUKLAR KREŞE'

Projenin Roman kadınlarının istihdamı konusunda çok önemli bir adım olduğunu belirten Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, "Roman kadınlarının bugüne kadar el sanatlarıyla ürettikleri ürünleri satarak ayakta durmaya çalıştı. Romanların iş gücü piyasasına katılım oranı yüzde 95 işsizlik olarak görülüyor. Eğitimden kopma oranlarımız yüzde 33, kreşe gitme oranımız ise yüzde 2'lerde. O yüzden bu projenin ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

Daylam, "Roman kadınlarımız burada mantar yetiştiriciliği yapacak. Böylece kadınlar çalışırken çocuklarımız kreşte eğlenebilecek. Kurumlar arası işbirliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Romanlarla ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bizleri duygulandırdı. Cumhurbaşkanımız 'Biz Roman vatandaşlardan devlet adına özür diliyoruz' demişti. Bu bizim için çok kıymetliydi. Şu anda bizim tek beklentimiz, işbirliğinin devam etmesi ve projenin sürdürülebilir olması" şeklinde konuştu.

AKDENİZ'DEN ROMAN KADINLARA DESTEK

Göreve geldikleri günden bugüne kadar Akdeniz'deki insanlık dramına son vermeyi hedeflediklerini belirten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise "Biran önce bu şehri dönüştürmek, fiziki ortamları geliştirmek ve aynı zamanda kadınlarımıza aileye yönelik projeler yapma konusunda ciddi çalışmalar kaydettik. Özellikle Roman halklarının en çok bulunduğu ilçe sınırları bizde. Onları destekliyoruz. Görüyorum ki, çocuklarımız ve kadınlarımız, eğitime ve katma değer üretmeye yönelik birçok projeye imza atıyorlar" diye konuştu.

Gültak, "Mersin'de 3 tane kooperatifi olan ender belediyelerden bir tanesiyiz. Bu 3 kooperatifin 2 tanesi kadın, bir tanesi engelli kooperatifi. Bunların üretim yapmasına destek sağladık. Roman kadınların da söz konusu kooperatiflerle iletişime geçerek o çalışmalara dahil olmasını istiyorum" dedi.