Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi 21 Şubat 2021: En son nerede deprem oldu?

Dün akşam saatlerinde 4.1 şiddetinde Muğla'da meydana gelen depremin ardından son depremler listesi sorgulamaları hız kesmeden sürüyor. Muğla depreminin derinliği 19.75 kilometre olarak açıklanmış ve çevre illerden de hissedilmişti. Ülkemizin fay hatları üzerinde bulunmasından dolayı art arda depremlerin yaşanması en son nerede deprem oldu sorusunu akıllara getiriyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile son depremler listesi!

EN SON DEPREM NEREDE OLDU? 21 ŞUBAT 2021 PAZAR

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.21 11:25:51 37.0817 28.4645 0.0 -.- 1.2 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel

2021.02.21 11:19:26 37.8250 27.1818 3.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.21 10:39:34 36.3225 28.9510 26.8 -.- 2.0 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2021.02.21 10:33:41 36.4370 30.0173 3.9 -.- 1.4 -.- YESILKOY-FINIKE (ANTALYA) İlksel

2021.02.21 09:59:20 39.0322 40.4225 9.7 -.- 1.9 -.- SUDUGUNU-(BINGOL) İlksel

2021.02.21 09:59:10 40.2515 35.2685 6.5 -.- 2.3 -.- ORTAKOY (CORUM) İlksel

2021.02.21 09:54:53 38.6177 31.0265 5.0 -.- 1.1 -.- CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.02.21 09:25:50 36.7153 28.1212 81.7 -.- 1.3 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2021.02.21 09:09:17 36.2120 35.9348 23.0 -.- 1.6 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2021.02.21 09:03:36 38.9968 26.0687 10.7 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.21 08:59:13 38.3260 38.8928 1.5 -.- 1.9 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel

2021.02.21 07:56:00 40.8808 31.6395 5.6 -.- 1.9 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel

2021.02.21 07:50:48 37.8715 27.0403 5.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.21 07:05:47 37.8847 26.7972 9.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.21 07:05:22 37.9107 26.9877 9.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.21 05:52:46 37.6900 29.1447 3.7 -.- 1.1 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel

2021.02.21 05:49:12 40.8980 31.8493 5.6 -.- 1.9 -.- HAYRANLAR-MENGEN (BOLU) İlksel

2021.02.21 05:44:42 39.0105 26.1282 7.4 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.21 05:28:15 35.5612 26.0503 13.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.21 04:35:38 36.2002 27.4883 5.7 -.- 1.7 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2021.02.21 03:52:58 38.9467 25.9457 2.3 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.21 03:36:59 38.9512 25.8488 5.6 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.21 03:26:58 37.1665 30.6160 21.2 -.- 1.0 -.- ILICAKOY-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel

2021.02.21 03:14:41 37.8123 26.9400 9.2 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.21 03:00:39 37.8603 29.4748 8.7 -.- 1.0 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2021.02.21 02:49:20 40.8577 31.5612 10.1 -.- 1.3 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel

2021.02.21 02:35:03 36.0132 27.6135 8.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.02.21 02:08:21 35.7893 32.3130 11.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.02.21 01:43:51 37.8852 27.1512 9.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.21 01:36:04 40.2577 28.7210 9.0 -.- 1.5 -.- BADIRGA-NILUFER (BURSA) İlksel

2021.02.21 01:17:38 37.9110 27.1990 8.1 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.21 01:00:42 37.8972 26.4535 13.7 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.21 00:34:22 37.9335 27.0200 3.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.21 00:31:50 37.3587 35.2412 1.3 -.- 1.5 -.- MERKEZBOZTAHTA-KARAISALI (ADANA) İlksel

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