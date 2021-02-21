Nusaybin’de dağlık bölgede mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri kurtardı

Mardin'in Nusaybin ilçe kırsalında otlayan inek kaya ve taş duvar arasına düşerek sıkıştı. Saatlerce mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre, olay Nusaybin'e bağlı Kalecik köyü mezrası Hop köyü mevkiinde meydana geldi.

Kırsalda otlatılan ineklerden biri dengesini kaybederek büyük bir kaya ve taşlardan yapılan bahçe duvarı arasında sıkışarak mahsur kaldı.

İnek sahibi ineklerden birinin eksik olduğunu fark edince aramaya başladı.

İnek sahibi saatlerce aradığı ineği büyük bir kaya ve duvar arasında sıkıştığı gördü. Bir süre ineği kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. İnek sahibi Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Haber, verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri ineği bir ipe bağlayarak , itfaiye merdiveni ne bağlayıp sıkıştığı yerden kurtarıldı. İnek sahibi ineğin kurtarılmasına sevinerek ekiplere teşekkür etti.

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