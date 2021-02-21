Son dakika: Pendik’te annesini bıçaklayan adamdan kan donduran savunma!

'BİRDEN AKLIMA ANNEMİ ÖLDÜRMEK GELDİ'

Şüpheli Mehmet Türk ifadesinin devamında, 'Olay günü aklıma birden annemi bıçaklamak geldi. Yanıma 2 bıçak alarak annemin evine gittim. Kapıyı annem açtı. Elimde bıçağı görünce almak istedi ama ben engel olarak göğsüne 2 kere bıçak sapladım. Sonrasında birlikte yaşadığını adam geldi ama ona zarar vermedim. Hemen oradan uzaklaştım fakat sonrasında olay yerine gelen polislere teslim oldum. Olaydan dolayı pişmanlığım yoktur, bir anlık hisle yaptım.' dedi.