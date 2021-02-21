Son dakika: Pendik’te annesini bıçaklayan adamdan kan donduran savunma!

Pendik'te meydana gelen olay dün akşam saat 20.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, Saliha Duran ilk eşinden olan ve evinin kapısına gelen oğlu Mehmet Türk ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma esnasında sinirlenen oğlu, annesini kalbinden bıçaklayarak ağır yaralanmasına sebep oldu. Sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Mehmet Türk gözaltına alırken, yaralı anne ambulansla hastaneye kaldırıldı.
7 YILDIR GÖRÜŞMÜYORLARMIŞ
Yaşanan olay sonrası soruşturma başlatılırken şüpheli Mehmet Türk, emniyetteki ifadesinde babasıyla birlikte yaşadığını, annesinin kendilerini 7 yıl önce terkederek başka biriyle yaşamaya başlandığını, bu durumdan dolayı annesiyle 15 gün öncesine kadar hiç görüşmediğini, yakın zamanda annesinin kendisine mesaj attığını ve eve çağırdığını, annesinin evine gittiğini ve uzun zaman sonra görüştüklerini söyledi.
'BİRDEN AKLIMA ANNEMİ ÖLDÜRMEK GELDİ'
Şüpheli Mehmet Türk ifadesinin devamında, 'Olay günü aklıma birden annemi bıçaklamak geldi. Yanıma 2 bıçak alarak annemin evine gittim. Kapıyı annem açtı. Elimde bıçağı görünce almak istedi ama ben engel olarak göğsüne 2 kere bıçak sapladım. Sonrasında birlikte yaşadığını adam geldi ama ona zarar vermedim. Hemen oradan uzaklaştım fakat sonrasında olay yerine gelen polislere teslim oldum. Olaydan dolayı pişmanlığım yoktur, bir anlık hisle yaptım.' dedi.
'EMNİYETTEKİ İFADEM DOĞRU DEĞİL'
Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilen şüpheli Mehmet Türk, savcılıkta ifade verdi. Savcılıktaki ifadesinde ise 'Karakoldaki ifademi verirken sarhoştum. Kafam yerinde değildi. Anneme gitmeden alkol almıştım. Gidince kapıyı annem açtı. Elimde bıçak vardı ama yer buzluydu. Aramızdaki tartışma sırasında annem bıçağın üzerine düşerek yaralandı.' diyerek yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ifade etti.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ardından İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen şüpheli Mehmet Türk, mahkemedeki sorgusunun ardından 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.