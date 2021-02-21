Sağlık çalışanı Ayşegül 16 ayda 50 kilo verdi, hastalıklarından kurtuldu

Genel cerrah Prof. Dr. Kamil Gülpınar, "Ayşegül bize başvurduğunda çok uzun süredir kilo problemi yaşayan verilen diyet ve egzersizleri uygulamada oldukça zorlanan verse bile verdiği kiloları çok daha fazlasıyla geri alan bir hastamızdı. Sağlık çalışanı olması bizim için ayrıca önemliydi. Ayşegül'ün insülün direnci karaciğer yağlanması gibi yan hastalıkları vardı. Vücut kitle indeksi de 40'dı. Ameliyat sonrası yıllarıdır veremediği kiloları ve yandaş hastalıkları tamamen ortadan kalktı. Ayşegül'e uyguladığımız ameliyat tüp mide ameliyatı. Tüp mide dediğimiz mide ameliyatı midenin dikey olarak yüzde 80-85'inin alındığı bir ameliyat türü. Bu ameliyatla birlikte daha az yemek yiyerek ve açlık hisleri genelde uzunca bir süre ortadan kaybolarak sağlıklı ve hızlı bir şeklide kilo veriyorlar. Mide hacmi küçülüyor. Hastalar çok daha az gıda ile çok daha hızlı doyabiliyor. Canları daha az yemek istiyor ve bu şekilde sağlıklı bir şekilde kilo veriyorlar.