Sağlık çalışanı Ayşegül 16 ayda 50 kilo verdi, hastalıklarından kurtuldu

Obezite tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok yaygın bir sağlık problemi. Türkiye dünya sağlık örgütü verilerine göre obez nüfus açısından ilk 5 ülkeler arasında yer alıyor. Nüfusumuzun yüzde 30 undan fazlası fazla kilolu ve obez. Onlardan biri de 16 yıldır anestezi teknikeri olan 35 yaşındaki Ayşegül Soyalp. Ayşegül, 16 ay önce 110 kiloya ulaştı. Kilosu sağlığı açısından ciddi sorun olmaya başladı. Obezite Cerrahı Prof. Dr. Kamil Gülpınar ile obezite operasyonlarında da görev alan anestezi teknikeri, bu kez ameliyat masasına kendisi yattı. Gülpınar tarafından Soyalp'e laparaskopik tüp mide ameliyatı yapıldı. Ayşegül, bu sayede 60 kiloya düştü. Ayşegül koronavirüs salgını öncesinde tesadüfen bu kararı verdiği çok memnun. Obezitenin koronavirüs tedavisini zorlaştırdığı, obez bireylerin Kovid-19'a karşı riskli grup içinde yer aldığı biliniyor. Ayşegül, pandeminin ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden bu yana diğer sağlık çalışanları gibi görevinin başında, hastalara hayat vermeye devam ediyor.
Genel cerrah Prof. Dr. Kamil Gülpınar, "Ayşegül bize başvurduğunda çok uzun süredir kilo problemi yaşayan verilen diyet ve egzersizleri uygulamada oldukça zorlanan verse bile verdiği kiloları çok daha fazlasıyla geri alan bir hastamızdı. Sağlık çalışanı olması bizim için ayrıca önemliydi. Ayşegül'ün insülün direnci karaciğer yağlanması gibi yan hastalıkları vardı. Vücut kitle indeksi de 40'dı. Ameliyat sonrası yıllarıdır veremediği kiloları ve yandaş hastalıkları tamamen ortadan kalktı. Ayşegül'e uyguladığımız ameliyat tüp mide ameliyatı. Tüp mide dediğimiz mide ameliyatı midenin dikey olarak yüzde 80-85'inin alındığı bir ameliyat türü. Bu ameliyatla birlikte daha az yemek yiyerek ve açlık hisleri genelde uzunca bir süre ortadan kaybolarak sağlıklı ve hızlı bir şeklide kilo veriyorlar. Mide hacmi küçülüyor. Hastalar çok daha az gıda ile çok daha hızlı doyabiliyor. Canları daha az yemek istiyor ve bu şekilde sağlıklı bir şekilde kilo veriyorlar.
KİLO KAYBI VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIR
"Pandemi döneminde de kilomuza çok dikkat etmeliyiz"diyen Gülpınar, obeziteli hastalara uyarılarda bulundu. "Obez hastalarda Kovid 19 çok daha şiddetli seyrediyor. Pandemi döneminde de kilomuza çok dikkat etmeliyiz. Obeziteden uzak durmaya çalışmak hatta tedavi olmak gerekir çünkü kilo kabıyla birlikte sanılanın aksine vücut direnci düşmüyor. İnsanların bağışıklık sistemi güçleniyor. Çünkü obezite kendisi bağışıklık sistemini zayıflatan bir hastalık. Obezite ortadan kalktığı zaman bağışıklık sistemi güçleniyor. Bu bakımdan obezite ile mücadele koronavirüs döneminde de çok önemli. Korona döneminde ameliyat gerektiren hastaların ameliyatı geciktirmemelerini öneriyoruz"
AMELİYATLARI ESTETİK İÇİN YAPILMIYOR
Tüp mide ameliyatları hakkında doğru bilinen yanlışlar var. Öncelikle bu ameliyatların amacı yanlış anlatılıyor. Tüp mide ameliyatlarını estetik ameliyatları gibi görmenin yanlış olduğunu belirten Prof. Dr. Gülpınar, "Kilosu fazla olan her hastaya cerrahi müdahale uygulanmıyor. Vücut kitle indeksi 40 ve üzeri olan hastalara cerrahi uyguluyoruz 35 ile 40 arasındaki hastalarda da yan hastalıklar varsa cerrahi müdahale yapıyoruz. Cerrahi müdahale bir estetik operasyon olarak algılanmamalı. Öncesi sonrası fotoğraflarda bu şekilde aksettiriliyor ama burada hastanın fizyolojik sağlığı için bu müdahaleleri yapıyoruz. Bizler estetik plastik cerrahlar değiliz, genel cerrahız. Bu ameliyatlarla beraber hastaların ek hastalıkları ortadan kalkıyor" ifadelerini kullandı.