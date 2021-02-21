Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay Haliliye ilçesine bağlı Yavuz selim mahallesi Tatlıses Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta yürüyen E.D isimli gence kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu E.D isimli genç olay yerinde hayatını kaybetti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri E.D isimli gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, polis ekipleri olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ölen kişinin cesedi ise otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis saldırganları yakalamak için bölgede operasyona ve soruşturmaya başlandı.