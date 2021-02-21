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’da yasadışı bahis operasyonunda 16 kişi tutuklandı

ve ’da toplamda 33 adrese yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 21.2.2021 20:17 ABONE OL
Şanlıurfa’da yasadışı bahis operasyonunda 16 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günde Şanlıurfa ve Adana'da 7258 'Ssuç gelirlerinin aklanması ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarının önlenmesi amacıyla toplam 33 adrese polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskında 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bulunan 6 adet lüks otomobil, 2 adet av tüfeği, 4 adet tabanca, 4 adet şarjör ve 551 adet fişek, 101.285 TL, 1.050 Euro, 2.800 Dolar nakit para ve maddi değeri hesaplanmamış 416 adet altın türü madeni para ile 25 adet çeşitli boylarda altın parçalara el konulmuştu.Emniyetteki sorguları tamamlanan 21 şüpheli adliyeye gönderildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 16'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa’da yasadışı bahis operasyonunda 16 kişi tutuklandı
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