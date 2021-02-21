Şans Topu çekilişi sonuçları açıklanıyor... Milli Piyango Online ile 21 Şubat Şans Topu sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama

Şans oyunu tutkunlarının heyecanlı ve meraklı bekleyişi, 21 Şubat 2021 Şans Topu çekilişi sonuçları ile birazdan sona erecek. Milli Piyango Online tarafından çarşamba ve pazar olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 21 Şubat MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!
21 Şubat Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapılacak ve ardından Şans Topu sonuçları açıklanacak. Şans Topu'nun geçtiğimiz gün yapılan çekilişinde 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye 2 milyon 675 bin TL devretmişti.
Şans Topu sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;
Şans Topu çekilişinin sonuçları ve diğer merak edilenler sabah.com.tr'de! Aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla çekilişi canlı takip edebilir ve Şans Topu bilet sorgulama işleminizi tek tık ile yapabilirsiniz.
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ŞANS TOPU OYNAMANIN KURALLARI NELER?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor.
Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.
Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu'nda her kolonun fiyatı ise 2 TL.