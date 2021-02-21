Şans Topu çekilişi sonuçları açıklanıyor... Milli Piyango Online ile 21 Şubat Şans Topu sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama

Şans oyunu tutkunlarının heyecanlı ve meraklı bekleyişi, 21 Şubat 2021 Şans Topu çekilişi sonuçları ile birazdan sona erecek. Milli Piyango Online tarafından çarşamba ve pazar olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 21 Şubat MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 21 ŞUBAT MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

21 Şubat Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapılacak ve ardından Şans Topu sonuçları açıklanacak. Şans Topu'nun geçtiğimiz gün yapılan çekilişinde 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye 2 milyon 675 bin TL devretmişti.

Şans Topu sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;