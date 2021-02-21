Sazlık alanda kafatası iskeleti polisi alarma geçirdi

Antalya'da müstakil evinin kanal kenarından fareler için ilaçlama yapan Bayram Özkan adlı kişi sazlıkların arsında kafatası iskeleti görünce durumu polise bildirdi. İhbarın ardından polis alarma geçirdi. Olay Mratpaşa ilçesi 2225 sokak içinde bulunan sazlık olanda yaşandı.

Müstakil evinin etrafından fareler için ilaçlama ve temizlik çalışması yapmaya başladı. Bu sırada Özkan otlar arasında bir kafatası iskeleti olduğunu gördü. Durumu polise bildirdi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbarın ardından polis alarma geçti. Kafatası iskeletini bulunduğu bölgeye, cinayet, olay yeri inceleme ve asayiş ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından kafatası iskeletinin karton kutuya alınarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. İlk belirlemelere

göre kafatasının bir çocuğa ait olduğu tahmin ediliyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer ayrıca kafatasını bulunduğu yere bir kilometre uzaklıkta bir mezarlığın bulunduğuna dikkat çekti.