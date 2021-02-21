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Son dakika: Annesini kalbinden bıçaklamıştı! Korkunç olayın nedeni 'başka adam' çıktı...

Dün akşam saatlerinde 'te duyanları dehşete düşüren bir olay yaşandı. A.T. isimli şahıs, annesi Saliha D.'yi kalbinden bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan A.T. gözaltına alındı. Son dakika haberine göre olaya ilişkin şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Saliha D.'nin, 6 yıl önce A.T.'nin babasından boşanıp başka bir adam ile dini nikahla evlendiği, A.T.'nin de bunu kabullenemediği ve aralarında bu sebeple tartışma çıktığı öğrenildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 21.2.2021 14:43 Son Güncelleme: 21.2.2021 15:11 ABONE OL
Son dakika: Annesini kalbinden bıçaklamıştı! Korkunç olayın nedeni 'başka adam' çıktı...

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay önceki gün saat 19.30 sıralarında Pendik İlçesi'ne bağlı Yayalar Mahallesi Feyz Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın giriş katında meydana gelmişti.

ANNESİ BAŞKA ADAMLA DİNİ NİKAHLI YAŞIYORDU

İddialara göre; 25 yaşındaki Mehmet T., altı yıl önce kocasından boşanan ve İbrahim Ç. ile dini nikahlı olarak birlikte yaşayan annesi Saliha D.'yi (42) bıçakladı.

Babasıyla birlikte yaşayan ve annesinin yaşadığı eve giderek kapıyı çalan Mehmet T., kapı açılır açılmaz elindeki bıçağı annesinin kalbine saplamıştı ve olay yerinden kaçmıştı.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Mehmet T., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: Annesini kalbinden bıçaklamıştı! Korkunç olayın nedeni 'başka adam' çıktı...
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