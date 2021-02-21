Son dakika: Annesini kalbinden bıçaklamıştı! Korkunç olayın nedeni 'başka adam' çıktı...

ANNESİ BAŞKA ADAMLA DİNİ NİKAHLI YAŞIYORDU

İddialara göre; 25 yaşındaki Mehmet T., altı yıl önce kocasından boşanan ve İbrahim Ç. ile dini nikahlı olarak birlikte yaşayan annesi Saliha D.'yi (42) bıçakladı.