Son dakika: Antalya'da korkunç olay! Arkadaş kavgasında kan aktı!

Gruptan bir kişinin pompalı tüfeği ateşlemesi sonucu saçmalar 25 yaşındaki Hasan Hüseyin Yılmaz'ın kalbine isabet etti. Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.