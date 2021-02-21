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Son dakika: 'da korkunç olay! Arkadaş kavgasında kan aktı!

Son dakika haberler...’nın ilçesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. İki arkadaş grubu arasında kavga çıktı. Olayda 1 genç pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
Giriş Tarihi: 21.2.2021 12:56 ABONE OL
Son dakika: Antalya'da korkunç olay! Arkadaş kavgasında kan aktı!

Korkunç olay, dün gece Akçaalan Mahallesi'ndeki İsmail Ogan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Gruptan bir kişinin pompalı tüfeği ateşlemesi sonucu saçmalar 25 yaşındaki Hasan Hüseyin Yılmaz'ın kalbine isabet etti. Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olaya karışan kişiler polis tarafından yakalandı. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Son dakika: Antalya'da korkunç olay! Arkadaş kavgasında kan aktı!
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