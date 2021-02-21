SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı saatleri genelgesi: Kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs yayılımını engellemek amacıyla yurt genelinde bir süredir hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Cuma günü başlayan ve hafta sonunu kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı ise hâlihazırda devam ediyor. Kısıtlama başlamadan önce, İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınlandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada açık olan yerler ve bakkalların, marketlerin, fırınların, restoranların çalışma saatleri de duyuruldu. İşte İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı genelgesi detayları…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 20-21 Şubat 2021 hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu. İçişleri Bakanlığının açıklamasının devamında, hafta sonu açık olan yerler hakkında da bilgi verildi. Buna göre, 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, pazartesi sabah 05.00'te sona erecek. Hafta içinde ise 21.00-05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanıyor.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarıyla ilgili olarak son dakika açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hafta sonu yasaklar ne zaman kalkacak sorusuna şu cevabı verdi: