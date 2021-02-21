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: 'da dehşeti! Küçük kıza böyle saldırdı!

haberler... ’de dehşet dolu anlar yaşandı. Bir kız çocuğu, markete gitmeye çalıştığı esnada cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Talihsiz çocuk, sonrası başından yaralandı. Mağdur baba ise korkunç anları şöyle anlattı. İşte son dakika haberinin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 21.2.2021 17:08 Son Güncelleme: 21.2.2021 17:34 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da pitbull dehşeti! Küçük kıza böyle saldırdı!
Son dakika haberler...Korkunç olay, geçtiğimiz salı günü saat 10.30 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evinden çıkan kız çocuğu, sahibinin başıboş bıraktığı pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Dakikalarca köpekle boğuşan kız çocuğu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çocuğun köpekle boğuştuğunu gören yoldan geçen biri müdahale ederek kızı kurtardı. Kız çocuğuna ilk müdahale alışveriş için gittiği markette arkadaşları tarafından yapıldı.

İstanbul’da pitbull dehşeti: Kız çocuğu başından yaralandı | Video



"ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR"
Kızının yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan baba Cengiz Demir, "Kızım kar yağışının olduğu gün arkadaşlarıyla markete gitmeye çalışıyor. Başka bir market müşterisi köpeği serbest bırakıyor. Köpekte ne ağızlık var ne tasma var. Pitbull cinsi köpek direk kızımın üzerine atlıyor. Kızım dengesini kaybedip düştüğü sırada kafasının arkasından ısırıyor. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıyorlar. Kızım yanındaki arkadaşlarının sayesinde ve köpeğin sahibinin köpeğin üzerine atlaması sonucu kurtuluyor" dedi.

Demir, şöyle devam etti: "Çok şükür durumu iyi, ödemler oluştu, yaraları var. İğneye vurulması için hastaneye götürüyoruz. Yarın da tetanos iğnesi vurulacak. Bir baba olarak benim söylemek istediğim köpekleri başı boş bırakmasınlar. Devlet bunun için ne önlem gerekiyorsa alsın. Bir sürü olaylarla karşılaşıyoruz."

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Son dakika: İstanbul'da pitbull dehşeti! Küçük kıza böyle saldırdı!
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