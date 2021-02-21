Son dakika: İstanbul'da pitbull dehşeti! Küçük kıza böyle saldırdı!

Demir, şöyle devam etti: "Çok şükür durumu iyi, ödemler oluştu, yaraları var. İğneye vurulması için hastaneye götürüyoruz. Yarın da tetanos iğnesi vurulacak. Bir baba olarak benim söylemek istediğim köpekleri başı boş bırakmasınlar. Devlet bunun için ne önlem gerekiyorsa alsın. Bir sürü olaylarla karşılaşıyoruz."