Son dakika: İzmir depreminde 37 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'yla ilgili sıcak gelişme! Bakan Murat Kurum açıkladı!

Son dakika haberler...İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 109 kişi hayatını kaybetti. İzmir Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında 37 kişi öldü. Rıza Bey Apartmanı enkazında, ilk önce 16 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün cenazelerine ulaşıldı. Ardından Arefe Yücel ve torunları Vera Yücel, Lena Yücel, Feda Yücel ve Diren Yücel'in cansız bedenleri çıkarıldı.
Gelen son dakika haberine göre; Rıza Bey Apartmanı'nıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın yerine park yapılacağını açıkladı.
Yıkılan binaların bulunduğu alandaki imar planının, "Bornova İmar Planı" adı altında 17 Ağustos 1983 tarihinde Bornova Belediyesi'nce onaylandığı öğrenilmişti.
Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi'nin düzenlediği raporda, Ali Rıza Bey Apartmanı'nda oturmanın riskli ve tehlikeli olduğu tespit edildi ve ev sahipleri uyarıldı. Bayraklı Belediyesi, söz konusu rapora rağmen apartmanda gerekli önlemleri almadı. Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi; Rıza Bey Apartmanı için 25 Nisan 2012'de tarihinde rapor hazırladı. Rapora göre, apartmana zemin+8 kat olarak 1993'te ruhsat verildi. Apartman 1975 tarihli deprem yönetmeliğine göre inşa edildi.
'AĞIR ÇIKMALAR RİSKLİ'
Binaya ilişkin rapordaki bazı tespitler şöyle:
Her katta yapılan ölçümler betonarme projesi ile karşılaştırıldığında, sıklaştırma bölgelerinde sıklaştırma olmadığı gözlenmiştir. Zemin katta dükkânlar ve ağır çıkmalar olduğu tespit edilmiştir. Bu ağır çıkmalar bina için risk teşkil etmektedir. 2005'teki deprem sonrasında kolon giriş bağlantı noktalarında çatlaklar oluşmuş ve buraların epoksiyle tamir edildiği gözlenmiştir.
Merdiven boşluğunda tesisattan kaynaklanan rutubetlenme olduğu tespit edilmiştir.
Beton sınıfı C15 ile C17 arasındaki seviyede.
Binanın temel alanının bulunduğu bölgede zemin etüdü yapılması gerekir. Zeminsel sıkıntı varsa bu sıkıntının ortadan kaldırılması yapının güvenliği açısından önemli.
'BETON KALİTESİ DÜŞÜK'
Raporun 'sonuç' bölümünde ise şöyle deniliyor:
"Yapınız beton kalitesinin düşük olması, düz demir kullanılması, etriye aralıklarının düzensiz ve kolon kiriş bağlantılarında etriye sıklaştırılmasının yapılmaması deprem riski açısından önem arz etmektedir.
"Bu nedenlerden dolayı, zemin etüt raporu hazırlandıktan sonra 2007 deprem yönetmeliğine göre performans analizinin yapılmasının yapınız açısından iyi olacağı düşünülmektedir. Bu sebeple, gerekli ortak kararı almanız durumunda Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Uygulama Merkezi ile irtibata geçerek zemin etüdü ile beraber performans analizi yaptırmanızı tavsiye ediyoruz."