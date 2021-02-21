Son dakika: İzmir depreminde 37 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'yla ilgili sıcak gelişme! Bakan Murat Kurum açıkladı!

'AĞIR ÇIKMALAR RİSKLİ'

Binaya ilişkin rapordaki bazı tespitler şöyle:

Her katta yapılan ölçümler betonarme projesi ile karşılaştırıldığında, sıklaştırma bölgelerinde sıklaştırma olmadığı gözlenmiştir. Zemin katta dükkânlar ve ağır çıkmalar olduğu tespit edilmiştir. Bu ağır çıkmalar bina için risk teşkil etmektedir. 2005'teki deprem sonrasında kolon giriş bağlantı noktalarında çatlaklar oluşmuş ve buraların epoksiyle tamir edildiği gözlenmiştir.

Merdiven boşluğunda tesisattan kaynaklanan rutubetlenme olduğu tespit edilmiştir.

Beton sınıfı C15 ile C17 arasındaki seviyede.

Binanın temel alanının bulunduğu bölgede zemin etüdü yapılması gerekir. Zeminsel sıkıntı varsa bu sıkıntının ortadan kaldırılması yapının güvenliği açısından önemli.