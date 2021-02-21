Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online MPİ ile 21 Şubat Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunlarının meraklı bekleyişi, 21 Şubat 2021 Süper Loto çekilişi sonuçları ile tamamlandı. Milli Piyango Online tarafından salı, perşembe ve pazar olmak üzere, haftada üç gün gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 21 Şubat MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!Şans Topu sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 21 Şubat Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama
21 Şubat Süper Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve ardından Süper Loto sonuçları açıklandı. Süper Loto'nun geçtiğimiz gün yapılan çekilişinde 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 13 milyon 229 bin TL devretmişti.
Süper Loto sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;
SÜPER LOTO SONUÇLARI 21 ŞUBAT
Süper Loto'da bugünkü çekiliş yapıldı ve kazandıran numaralar şunlar oldu;
1, 10, 19, 29, 49 ve 55
Süper Loto çekilişinin sonuçları ve diğer merak edilenler sabah.com.tr'de! Aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla çekilişi canlı takip edebilir ve Süper Loto sonucu bilet sorgulama işleminizi tek tık ile yapabilirsiniz.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.