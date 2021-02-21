Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online MPİ ile 21 Şubat Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunlarının meraklı bekleyişi, 21 Şubat 2021 Süper Loto çekilişi sonuçları ile tamamlandı. Milli Piyango Online tarafından salı, perşembe ve pazar olmak üzere, haftada üç gün gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 21 Şubat MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

Şans Topu sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 21 Şubat Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 21 ŞUBAT MPİ BİLET SORGULAMA

21 Şubat Süper Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve ardından Süper Loto sonuçları açıklandı. Süper Loto'nun geçtiğimiz gün yapılan çekilişinde 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 13 milyon 229 bin TL devretmişti.

Süper Loto sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;