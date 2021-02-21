Zonguldak Emniyeti'nden şok uygulama

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde polis sorumluluk bölgesinde 'ŞOK UYGULAMA' gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, Covid-19 tedbirleri ve kısıtlamaların ihlali ile ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 135 kahvehane, 22 paket servisi yapan işyeri, 3 oyun salonu, 2 dernek ve lokal, 6 alkol satış yapan işyeri 20 Şubat 2021 akşamı kontrol edildiği bildirildi.

Söz konusu denetlemelerde COVİD tedbirlerine ilişkin çeşitli ihlalleri görülen 2'si kahvehane, 1'i Restoran, 1'i Alkollü mekan olmak üzere toplam 4 işyeri ve 57 şahsa 38 bin 215 TL idari yaptırım uygulandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarının kesintisiz olarak devam edeceği açıklandı.