65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek? Gözler yeni normalleşme takviminde!

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer alıyor. En son gerçekleşen kabine toplantısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli olarak normalleşme uygulamalarının Mart ayından itibaren alınan kararlar doğrultusunda başlayacağı bilgisini verdi. Hal böyle olunca 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri hafta içi- hafta sonu devam ederken gözler yeni normalleşme takvimi ile alınacak kararlara çevrildi…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı süreci devam ederken vatandaşlar normalleşmenin başlayacağı o tarih için geri sayıma başlamış ve gözlerini yeni kabine toplantısından gelecek karar çevirmişti. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağının Mart ayı itibarıyla kademeli olarak kaldırılması beklentiler arasında yer alıyor.