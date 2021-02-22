65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek? Gözler yeni normalleşme takviminde!

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer alıyor. En son gerçekleşen kabine toplantısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli olarak normalleşme uygulamalarının Mart ayından itibaren alınan kararlar doğrultusunda başlayacağı bilgisini verdi. Hal böyle olunca 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri hafta içi- hafta sonu devam ederken gözler yeni normalleşme takvimi ile alınacak kararlara çevrildi…
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı süreci devam ederken vatandaşlar normalleşmenin başlayacağı o tarih için geri sayıma başlamış ve gözlerini yeni kabine toplantısından gelecek karar çevirmişti. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağının Mart ayı itibarıyla kademeli olarak kaldırılması beklentiler arasında yer alıyor.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaşmıştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası normalleşme sürecinde dair açıklamaları ise şöyle;
"Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz."
İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulunca koronavirüs salgına yönelik yeni bir tedbir daha alındı. Koronavirüs tedbirleri kapmasında alınan yeni karara göre İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak itibari ile toplu taşıma kullanamayacak.
'İstanbul Kart' sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde;
''İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' Paylaşımı yapılarak vatandaşlara yeni karar duyuruldu.