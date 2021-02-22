Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 8 ilde 'Kurtbey' isimli organize suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

8 ilde '' isimli organize suç örgütüne operasyon: Çok sayıda var

merkezli 8 ilde '' isimli organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheliden 29'u yakalanarak gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 22.2.2021 22:23 Son Güncelleme: 22.2.2021 22:24 ABONE OL
8 ilde 'Kurtbey' isimli organize suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu kendilerini 'Kurtbeyler' olarak lanse eden organize suç örgütüne yönelik Karabük merkezli 8 ilde operasyon düzenledi.

29 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 32 şüpheliden 29'u yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet sallama tabir edilen kılıç, 1 adet kurusıkı tabanca, 176 adet tabanca fişeği, 156 adet tüfek fişeği, 1 gram esrar, 10 adet uyuşturucu hap, 73 adet çek-senet, 1 adet sahte KKTC sürücü belgesi ele geçirildi.

9'U SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli şahıslardan 9'u alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 1 kişinin il dışında ifadesi alınırken, aralarında bir komiser yardımcısının da bulunduğu 19 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
8 ilde 'Kurtbey' isimli organize suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA