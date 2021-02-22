Apartmanın 6. katından düşen şahıs hayatını kaybetti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan ve 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Murat Köksal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.