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Apartmanın 6. katından düşen şahıs hayatını kaybetti

'un ilçesinde evlerinin 6. kattaki evlerinin balkonundaki camından yere düşen 45 yaşındaki Murat Köksal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 22.2.2021 19:43 Son Güncelleme: 22.2.2021 19:46 ABONE OL
Apartmanın 6. katından düşen şahıs hayatını kaybetti

Samsun'da apartmanın 6. katındaki balkon camından düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Köksal (45) evlerinin 6. katındaki mutfak balkonundaki camdan yere düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan ve 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Murat Köksal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Apartmanın 6. katından düşen şahıs hayatını kaybetti
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