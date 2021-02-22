Başkan Beyazgül’ün bu seferki adresi tarihi hanlar bölgesi oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin AK Parti Eyyubiye Belediye meclis üyesi ve Manifaturacılar Tuhafiyeciler odası Başkanı İbrahim Halil Beyaz ile birlikte Haşimiye bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek öneri ve taleplerini birinci ağızdan dinledi. Tarihi hanlar bölgesinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Beyazgül, vatandaşlarla hasbihal etti.

Başkan Beyazgül: "Allah kazancınızdan bereketi, yüzünüzden gülümsemeyi eksik etmesin inşallah" diye dua ettiği esnafa hayırlı işler dileklerini de iletirken vatandaşlara da bir isteğiniz var mı diye sordu. Gezi sırasında esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Beyazgül, çocuklara da çeşitli oyuncaklar dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.