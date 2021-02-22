Baskına gittikleri sırada arkadaşlarını yanlışlıkla öldürdüler

Adana'da husumetlisi Taner Ç.'nin (26) evinin önünde tabancayla öldürülmüş halde bulunan Muzaffer Oğan'ın (26), arkadaşlarının yanlışlıkla ateş alan silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Oğan'ın, arkadaşları Ahmet A. (34), Erdal A. (36) ile Fikret A. (32) ile birlikte husumetlisi Taner Ç.'yi darp ederken vurulduğu belirlendi. Cinayetin ardından şüphelilerin, Taner Ç.'yi boş bir araziye götürüp, olayda kullanılan tabancayla bir el ateş ettirdikleri ve işkenceyle cinayeti üstlendirmeye çalıştıkları öne sürüldü.

CESEDİ EVİN ÖNÜNDE BULUNDU

Olay 17 Şubat'ta Merkez Seyhan ilçesi, Demetevler Mahallesi 53042 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer Oğan (26) Taner Ç.'nin (26) evinin önünde öldürülmüş halde bulundu. Olayı aydınlatmak için cinayet masası ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda Taner Ç. ile Ahmet A. (34) arasında husumet olduğunu, olay günü de telefonla konuşup küfürleştiklerini tespit etti.

KAPIYI KIRIP GİRMİŞLER

Küfürleşmenin ardından Ahmet A. yanına kardeşi Erdal A. (36), arkadaşları Muzaffer Oğan, Fikret A.'yı (32) alarak Taner Ç.'nin evine geldi. Kapıyı kırarak içeri giren grup tabancalar ile Taner Ç.'yi darp etti. Bu arada Taner Ç.'nin yanında bulunan arkadaşı Cumali Y. İle birlikte gürültü seslerini duyan ev sahipleri kardeşler Bahri (39), İsmail (35) ve Volkan A. da (32) kavgayı ayırmak istedi. Ancak bu sırada zanlılardan birinin tabancasının patlaması sonucu Muzaffer Oğan yaralandı.

"SUÇU ÜSTLENDİ SENİ ÖLDÜRÜRÜZ"

Zanlılar yaralı arkadaşlarını bırakıp Taner Ç.'yi alıp olay yerinden uzaklaştı. Bu arada Muzaffer Oğan hayatını kaybetti. Bu arada zanlılar Taner Ç.'yi bir eve götürüp burada tabanca ile işkence yaptılar. Taner Ç.'nin yüzüne ve kafasına tabancayla vurup yaralayan zanlılardan Ahmet A. "Polise gidip Muzaffer'i öldürdüğünü söyleyeceksin yoksa seni burada öldürürüz" dedi.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine Taner Ç. suçu üstlenmeyi kabul etti. Muzaffer Oğan'ın ölümüne neden olan tabancayla da boş araziye götürülen Taner Ç. bir el ateş ederek elinde barut izi kalması sağlandı. Daha sonra da Ahmet A., Taner Ç. ile birlikte eve gelip polisi arayarak teslim oldu. Taner Ç. sorguda, Muzaffer Oğan'ı evini bastığı için kendisinin öldürdüğünü öne sürdü. Ahmet A.'yı da sorgulayan polis, ifadelerde çelişki olduğunu fark etmesi üzerine Taner Ç.'yi çapraz sorguya aldı. Sorguda, Taner Ç.'nin her şeyi itiraf ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ahmet A. ile Taner Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Erdal A., Fikret A., Bahri A., İsmail A., Volkan A., Cumali Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.