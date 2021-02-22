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Doktor evinde ölü bulundu

’in Derik ilçesine bağlı kırsal Atlı Mahallesinde sağlık ocağında görevli bir doktor evinde ölü bulundu.

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Giriş Tarihi: 22.2.2021 18:00 ABONE OL
Doktor evinde ölü bulundu

Olay bugün Derik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kırsal Atlı Mahallesinde sağlık ocağında görevli doktor Melih Hüseyin Türk'ten haber alamayan yakınları, kaldığı lojmana gitti. İçeri giren yakınları, Türk'ü yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Doktor Melih Hüseyin Türk'ün cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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Doktor evinde ölü bulundu
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