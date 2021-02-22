Dünya'da kaç Türk var? Dünya üzerinde yaşayan 2021 Türk nüfusu

Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre dünya üzerindeki üç ülke dışında bütün ülkelerde Türkler yaşamaktadır ve birçok ülkede de hatrı sayılır miktarda Türk bulunmaktadır. Bu Türklerin bazıları çalışmaya, bazıları okumaya, bazıları da daha farklı sebeplerde yurt dışında yaşamaya başlamışlardır. İşte Türkiye dışında yaşayan Türklerin sayısı hakkında merak edilenler…

DÜNYA'DA KAÇ TÜRK VAR?

Dünya'da yaşayan Türk nüfusu Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre yaklaşık olarak 5 milyondur. Yani Türk nüfusu 2021 yılında yurt dışındaki vatandaşlarımızı da sayarsak neredeyse 90 milyona ulaşmış durumdadır.

DÜNYA'DA HANGİ ÜLKEDE KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

Dünya üzerindeki 152 ülkede Türk vatandaşlar yaşamaktadır. Türklerin en fazla yaşadığı 10 ülke ve bu ülkelerde yaşayan Türk sayısı ise şu şekildedir: