Emre Tyler Mays cinayetinde yeni gelişme! Polis memurlarına ihmalden dava açıldı

İstanbul Şişli'de geçtiğimiz yıl 7 Ocak tarihinde, ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolp Ward Mays çiftinin oğlu Emre Tyler Mays, ağabeyi tarafından şiddete uğraması üzerine eve çağırılan ambulansla 02.00'de hastaneye götürülmüştü. Mays, ambulanstan indirildiği sırada tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak annesinin kollarında yaşamını yitirmişti. Mays'ı husumetlisine benzettiğini söyleyen Akın Kutlu tutuklanarak cezaevine gönderilirken yargılandığı mahkemede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

İHMALİ OLAN POLİSLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaşanan skandal olayın ardından olayla ilgili açıklama yaparak, yürütülen soruşturma kapsamında hastanenin güvenlik kamera görüntülerinin incelendiğini, inceleme sonucunda olay yerinde saldırıyı görmesine rağmen hızlı müdahalede bulunmayan polis memurları O.C., ve S.K.'nın ihmali olduğu belirtilerek açığa alındıklarını duyurmuştu.

"BİR ANDA ŞOKA GİRDİM, NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hayatını kaybeden Emre Mays'ın annesi Figen Mays'ın şikayeti üzerine ihmalkar davranan iki polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren polis memuru O.C., "Olay günü aldığımız bir anons üzerine Kağıthane İlçesi Galatadere Caddesinde meydana gelen kavgayla ilgili takviye ekip olarak intikal ettik. Olay kontrol altına alındıktan sonra yaralılar M. Kutlu ve D. Kutlu ile birlikte ambulansa bindim. Bıçakla yaralanan hastaları hastaneye getirdikten sonra ekip arkadaşım ile telefonla görüştük. Bir süre sonra S.K.'yı karşılamak için dışarı çıktığımda bir ambulans geldi. Olay bu sırada gerçekleşti. Bir anda şoke oldum ve ne yapacağımı bilemedim. Daha sonra şüpheliyi başka polisler yakalayınca bende kelepçe taktım.' şeklinde ifade verdi.

1 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda ambulansla hastaneye getirilen Emre Tyler'ın sedye ile indirildiği sırada Akın Kutlu'nun elinde bıçakla gelerek 4-5 kez Tyler'ı göğsünden bıçakladığını bu sırada olay yerinde bulunan polis memurları O.C., ve S.K.'nın olaya müdahale etmediğini ifade ederek haklarında 'Görevi Kötüye Kullanma' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. 2 polis memuru ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.