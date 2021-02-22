HES kodu nedir, nasıl ve nereden alınır? SMS, e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma ekranı!

HES kodu alma ekranı her gün binlerce vatandaş tarafından ziyaret ediliyor. Koronavirüs salgınında bulaş riskini azaltmak adına uygulanan bu kod ulaşımda, AVM'lerin girişlerinde, kamu kurumlarında olmak üzere birçok alanda zorunlu tutulmuştu. "HES kodu nasıl alınır, ne işe yarar?" soruları bu noktada binlerce vatandaş tarafından yanıt arıyor. HES kodu alma işlemi için gerek SMS ile gerek e-devlet ve Hayat eve sığar uygulaması ile bu kodun temini sağlanabiliyor.

HES KODU NASIL VE NEREDEN ALINIR?

HES kodu alma işlemi için birçok farklı yöntem bulunurken vatandaşlar E-devlet, Hayat Eve Sığar ve SMS yöntemi ile bu kodun teminini gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamda kişiler TC kimlik numarası, seri numarasının son 4 hanesi ve gün sayısı ile beraber başvuruda bulunuyor. Ulaşımdan, devlet dairelerine giriş gibi birçok alanda zorunlu kılınan bu konuya dair detaylar merak ediliyor.