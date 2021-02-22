İstanbul baraj doluluk oranları 22 Şubat son durum: İSKİ verilerine göre; İstanbul barajları doluluk oranı

İstanbul baraj doluluk oranları son dönemde vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık baraj doluluk oranlarını doğrudan etkiledi. Son dönemde yağan sağanak ve kar yağışları ise baraj doluluk oranlarında artışa neden oldu. İşte İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum
Düşük yağışlı dönem nedeniyle İstanbul'da baraj doluluk oranları önemli oranda düşerken, yeni yıl ile birlikte etkisini gösteren kar ve yağmur gibi yağışlar barajlardaki su seviyelerini yukarı çekti.
İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlı sistemlerle birlikte barajların su seviyelerindeki artış hızla sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51.33'e ulaştı.