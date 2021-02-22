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22 Şubat son durum: verilerine göre; İstanbul barajları doluluk oranı

İstanbul barajlarının doluluk oranları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kritik seviyelerin altına düşen Büyükşehir baraj doluluk oranı, yaşanan sağanak ve kar yağışları ile birlikte artış göstermişti. Son olarak, yağan karların erimesi ile birlikte baraj doluluk oranlarında ciddi artış yaşandı. İşte 22 Şubat

Giriş Tarihi: 22.2.2021 14:55 ABONE OL
İstanbul baraj doluluk oranları 22 Şubat son durum: İSKİ verilerine göre; İstanbul barajları doluluk oranı

İstanbul baraj doluluk oranları son dönemde vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık baraj doluluk oranlarını doğrudan etkiledi. Son dönemde yağan sağanak ve kar yağışları ise baraj doluluk oranlarında artışa neden oldu. İşte İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum

İSKİ 22 ŞUBAT İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Düşük yağışlı dönem nedeniyle İstanbul'da baraj doluluk oranları önemli oranda düşerken, yeni yıl ile birlikte etkisini gösteren kar ve yağmur gibi yağışlar barajlardaki su seviyelerini yukarı çekti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlı sistemlerle birlikte barajların su seviyelerindeki artış hızla sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51.33'e ulaştı.

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İstanbul baraj doluluk oranları 22 Şubat son durum: İSKİ verilerine göre; İstanbul barajları doluluk oranı
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