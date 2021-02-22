Son dakika haberi: İstanbul Esenyurt'ta borçlusuna ulaşamayınca sevgilisini kullandı! Araca bindirip kurşun yağdırdı!

Son dakika haberleri... İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Gökevler Mahallesi'nde 12 Şubat Cuma günü sabah saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: C.B. isimli bir kişi, aramalarına cevap vermeyen A.P.'ye ulaşabilmek için kız arkadaşıyla bir plan yaptı.