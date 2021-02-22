Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy'de hırsızlık yapan yabancı uyruklu şüpheli kamerada

'de hırsızlık yapan yabancı uyruklu şüpheli kamerada

'de mağazalardan hırsızlık yaptığı ihbar edilen yabancı uyruklu bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin cep telefonu ve paraları aldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.2.2021 12:08 Son Güncelleme: 22.2.2021 12:10 ABONE OL
Kadıköy'de hırsızlık yapan yabancı uyruklu şüpheli kamerada

Olay geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de yaşandı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü C Bölgesi Büro Amirliği Kadıköy timleri, bir şüphelinin çeşitli mağazalardan cep telefonu, bilgisayar ve nakit para çaldığı ihbarı alması üzerine harekete geçti.

İş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi üzerinde yakaladı. Şüphelinin Filistin uyruklu Abdurrahman Nesim olduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin üzerinde bulunan 2 bin 280 lira ele geçirilirken şüpheli gerekli işlemler yapılmak üzere İskele Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Şüphelinin mağazadan hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kadıköy'de hırsızlık yapan yabancı uyruklu şüpheli kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA