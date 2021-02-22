Kadıköy'de hırsızlık yapan yabancı uyruklu şüpheli kamerada

Olay geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de yaşandı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü C Bölgesi Büro Amirliği Kadıköy timleri, bir şüphelinin çeşitli mağazalardan cep telefonu, bilgisayar ve nakit para çaldığı ihbarı alması üzerine harekete geçti.

İş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi üzerinde yakaladı. Şüphelinin Filistin uyruklu Abdurrahman Nesim olduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin üzerinde bulunan 2 bin 280 lira ele geçirilirken şüpheli gerekli işlemler yapılmak üzere İskele Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Şüphelinin mağazadan hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.