Kadın akademisyen tele-dolandırıcı kurbanı

34 yaşındaki Ayşegül Akdemir İstanbul'da özel bir üniversitede sosyoloji bölümünde yardımcı doçent doktor unvanıyla öğretim görevlisi olarak çalışıyordu. Profesör Ayşgül'ün geçtiğimiz günlerde telefonu çaldı. Kendisine özel bir bankada yetkili olarak tanıtan şahıs genç kadına sağlık sigorta parasını iade edeceklerini söyledi. Bunun için profesörden TC kimlik numarasını daha sonra şahsi bilgilerini paylaşmasını isteyen bankacının istediği bilgileri paylaşan Akdemir, daha sonra mesaj olarak gelen şifreyi telefondaki şahsa söyledi.

PROFESÖR DOKTORU DOLANDIRDILAR



Telefondaki şahıs genç kadını bir süre oyaladı ve sonra telefonuna gelen bütün kodları öğrenip, telefon görüşmesini sonlandırıldı. Telefonu kapattıktan telefonuna gelen mesajlarla da birden fazla kez hesabındaki paraların başka bir şahıs adına aktarıldığını söyleyen mesajlar gelmeye başladı. Yapılan incelemede Akdemir'in hesabındaki paranın 16 bin lira para Rıza isimli bir şahsın hesabına aktartılmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Bunun üzerine dolandırıldığını fark eden Ayşegül Akdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Kendisini dolandıran şahısların cezalandırılmasını isteyen genç akademisyenin ihbarı ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.