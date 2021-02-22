Kar manzarasında yamaç paraşütü

Mersin'de ilk ve tek olan Kar Festivali ile turizm ve doğa sporları alanında farkını ortaya koyan Toroslar Belediyesi, yamaç paraşütü sporunda da gözde merkezler arasında yerini almayı başardı. Mersinli bir grup paraşütçü, Arslanköy'ün Yaylacık tepesinden atlayış yaparak kar manzarası eşliğinde uçtu.

Uzun bir tırmanışın ardından hazırlıklarını tamamlayan sporcular, 20 dakikalık uçuşun ardından ise Toroslar Belediyesi'nin Kar Festivali alanına iniş yaptı. 1 Mart Arslanköy'ün Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 101. yıl dönümüne ithafen de havalanan paraşütçüler, vatan uğruna canını fedan eden şehitleri için ay yıldızlı al bayrağımızı semalarda dalgalandırdı.

Mersinli paraşütçü Mustafa Aydın, Yamaç paraşütü sporuna destek veren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederek, "11 kişilik bir grupla Arslanköy Yaylacık Tepesi'ne geldik. Tepeye ulaşımımız konusunda Toroslar Belediyemiz her türlü imkanı sağladı. Uçuşun ardından ineceğimiz yer de Toroslar Belediyemizin Kar Festivali yaptığı alan. Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz, yamaç paraşütü sporuna büyük destek vermektedir. Kendisine çok teşekkür ederiz.

Başkan Atsız Afşın Yılmaz da Mersin'de yamaç paraşütünün daha fazla ilgi görmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydederek, "Bu sporu yaygınlaştırmayı ve Toroslarımızın eşsiz güzelliklerini ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.