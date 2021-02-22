Karaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Uzel ile araçta bulunan eşi E.U ve R.A yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Mustafa Uzel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.