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'da ile çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı

'da ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 22.2.2021 18:17 Son Güncelleme: 22.2.2021 18:18 ABONE OL
Karaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı

Karaman'daki korkunç kaza, Karaman-Karapınar Karayolu Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonet ile Mustafa Uzel (78) idaresindeki 70 ES 846 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Uzel ile araçta bulunan eşi E.U ve R.A yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Mustafa Uzel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Karaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı
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