Kıbleyi bul! Kıble ne tarafta, nasıl bulunur?

Kıble neresi? Kıble, dini bir kavram olarak Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri yön, Kâbe anlamına gelir. Kıbleye doğru namaz kılmak, namazın sıhhati bakımından oldukça önemlidir. Çünkü namazın farzlarından biri olarak istikbal-i kıbleye yönelerek namaz kılınması şartı bulunur. Tüm Müslümanların üzerine farz kılınan namaz Peygamber efendimizin "İslam beş esası üzerine bina edilmiştir" Hadis-i Şerifindeki esasların başında gelmektedir. Beş esas ise "Farz Namaz" günde 5 vakit, toplamda ise 17 rekâtı içermektedir. Müslümanlar için oldukça önem taşıyan namazın ev dışında da her yerde kılınması gerekir. Ancak pek çok kişi gittiği yerde kıble yönünü bulmakta zorlanır. Eğer sizde kıble yönünün neresi olduğunu tam olarak belirleyemediyseniz haberimize göz atabilirsiniz. İşte kıbleyi bulmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları…

KIBLE NE TARAFTA?

Türkiye'de kıble genel olarak güney ile güneydoğu arasında yer almaktadır. Kıble yönünü bulmak için aşağıdaki şu adımları izleyebilirsiniz;

Kıble pusulası, yön bulma teknikleri arasında en kolay tekniklerin başında gelmektedir. Pusula ibresindeki işaret kıbleyi bulmanıza yardımcı olur. Daime kuzeyi gösterir ve pusula ibresinin (kırmızı iğne) kıble yönünü tespit etmenizi sağlar. Ancak kıble yönünü net olarak tespit etmek açısından yerleşim biriminin pusula ile kıble açısını belirlemeniz gerekir. Pusula ibresinin, pusula yuvasındaki Kuzey (N) ile çakışıncaya kadar çevirin. Ardından N ile çakıştığında durun. Daha sonra ise (Kuzey yani N den itibaren) saat yönünde bulunduğunuz şehre ait pusula derecesini pusulada bulun. Bu, kıble açısının gösterdiği yön yani sizin kıble yönünüzü ifade etmektedir.

Kıble nasıl bulunur noktasında yararlanabileceğiniz diğer bir kolay yöntem ise camilere göre yön belirleme işlemidir. Sık kullanılan bu teknikte minare kapılarını dikkate almanız gerekiyor. Camilerde bulunan mihrabın karşısında yer alan giriş kapıları kuzey yönünü gösterir. Minare kapıları kıbleyi gösterdiğinden bulunduğunuz konuma yakın bir yerde cami bulunuyorsa bu yöntem ile tespit edebilirsiniz.

KIBLE NASIL BULUNUR?

Kıble namaz kılmak için Kâbe binasının istikametini göstermektedir. İşte kıble yönü nasıl bulunur sorusunun yanıtı…