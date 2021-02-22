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Kısıtlamada toplanıp iskambil oynadılar! 16 kişiye 55 bin lira ceza kesildi

Sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olması gereken bir kıraathanede iskambil oynayan ve kısıtlama ile sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket eden 16 kişiye 55 bin 504 lira ceza kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 22.2.2021 10:40 ABONE OL
Kısıtlamada toplanıp iskambil oynadılar! 16 kişiye 55 bin lira ceza kesildi

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını denetimleri kapsamında Avcılar İlçesi'ne bağlı Tahtakale Mahallesi'nde bulunan ve kıraathane olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinin açık olduğunu tespit etti. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı geçtiğimiz 20 Şubat Cumartesi günü saat 18.15 sıralarında adres kontrol edildi. Dışarıdan kilitli görünen iş yerinin içerisinde 16 kişinin bulunduğu, söz konusu kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını ihlal ettikleri ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandıkları saptandı. Adreste bulunan 16 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 55 bin 504 lira idari para cezası kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.

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Kısıtlamada toplanıp iskambil oynadılar! 16 kişiye 55 bin lira ceza kesildi
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