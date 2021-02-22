Haberler Yaşam Haberleri Kısıtlamada toplanıp iskambil oynadılar! 16 kişiye 55 bin lira ceza kesildi

Kısıtlamada toplanıp iskambil oynadılar! 16 kişiye 55 bin lira ceza kesildi Sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olması gereken bir kıraathanede iskambil oynayan ve kısıtlama ile sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket eden 16 kişiye 55 bin 504 lira ceza kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.